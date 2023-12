Xbox stellt jährlich mehr als eine Milliarde Dollar für die Unterstützung des Game Pass bereit

HQ

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie viel Geld es Microsoft kostet, Ihre Lieblings-AAA-Titel in den Game Pass zu bringen, damit Sie im Rahmen Ihres Abonnements auf das Spiel in seiner Gesamtheit zugreifen können, hat Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer jetzt einen Einblick in genau das gegeben.

In einem Interview mit Windows Central verriet Spencer: "Wir haben eine Menge Geld in den Markt gesteckt, über eine Milliarde Dollar pro Jahr, um Spiele von Drittanbietern zu unterstützen, die in den Game Pass aufgenommen werden. Was wir im Game Pass sehen, ist ein Dienst, der alle Arten von Spielen unterstützt, von den größten Spielen bis hin zu den unbekannten Indie-Spielen, von denen man nicht wusste, dass man sie lieben würde, bis man sie gespielt hat."

Spencer hat kürzlich bestätigt, dass es keine unmittelbaren Pläne gibt, den Game Pass auf PlayStation- oder Nintendo-Konsolen zu bringen, obwohl jüngste Gerüchte darauf hindeuten.