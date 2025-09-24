Xbox startet vor der morgigen Ausstrahlung einen Tokyo Game Show Sale

HQ

Morgen um 11:00 Uhr BST/12:00 Uhr MESZ startet Microsoft seine Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast, in der wir viele Neuigkeiten erwarten, einen Blick auf kommende Spiele werfen und ein paar Ankündigungen sehen können. Das Unternehmen möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, um die japanische Gaming-Messe ein wenig extra zu feiern, weshalb es jetzt einen Tokyo Game Show Sale ins Leben gerufen hat.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Reihe von tollen Angeboten für hervorragende japanische Titel in verschiedenen Genres zusammengestellt, die Sie garantiert den ganzen Herbst über unterhalten werden.

• Ace Attorney Anthology - 50% Rabatt (£24.99/€29,99)

• Capcom Fighting Collection 2 - 25% Rabatt (£26.24/€29,99)

• Castlevania Advance Collection - 50% Rabatt (£7.99/€9,99)

• Dragon Quest III HD-2D Remake - 35% Rabatt (£38.99/€45,49)

• Final Fantasy XVI Complete Edition - 40% Rabatt (£41.99/€47,99)

• Kingdom Hearts III - 60% Rabatt (£21.99/€27,99)

• Like a Dragon: Infinite Wealth Ultimate Edition - -60% (£37.99/€43,99)

• Mega Man Legacy Collection - 60% Rabatt (£4.79/€5,99)

• Metaphor: ReFantazio - 45% Rabatt (£32.99/€38,49)

• Monster Hunter: Wilds - 40% Rabatt (£38.99/€47,99)

• Persona 5 Tactica Digital Deluxe Edition - -70% (£20.99/€23,99)

• Sonic X Shadow Generations - 40% Rabatt (£26.99/€29,99)

Wenn du ein besonders gutes Angebot findest, wären wir dir wie immer dankbar, wenn du deinen Gamereactor-Freunden im Kommentarbereich unten helfen könntest, um so etwas gutes Karma aufzubauen (und mehr Menschen zu helfen, deine Lieblingsspiele zu finden). Der Verkauf läuft bis zum 29. September, also beeilen Sie sich und schnappen Sie sich ein Schnäppchen.