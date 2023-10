Xbox startet seinen gruseligen Halloween-Verkauf

HQ

Es ist an der Zeit, sich mit einigen Videospielen einzudecken, denn Microsoft hat jetzt den jährlichen Xbox Shocktober Sale gestartet. Es gibt fast 300 reduzierte Titel, so dass die Chancen ziemlich gut stehen, dass Sie etwas finden, das Ihnen gefällt, und einige davon sind sogar ziemlich neu, so dass es eine großartige Gelegenheit ist, einige Schnäppchen für einen regnerischen Herbsttag zu finden.

Wir haben für Sie zehn gute Vorschläge ausgewählt, die wir für wirklich tolle Angebote halten:

• Alan Wake Remastered - 60 % Rabatt (8,24 £ / 9,89 €)

• Dead Island 2 - 30 % Rabatt (41,99 £ / 48,99 €)

• Dead Rising Triple Pack - 75% Rabatt (£9.99 / €12,49)

• Devil May Cry 5 Special Edition - 60% Rabatt (£13.99 / €15,99)

• Dying Light 2 Stay Human – 50 % Rabatt (29,99 £ / 34,99 €)

• Ghosts 'n Goblins Resurrection - 65% Rabatt (£8.74 / €10,49)

• Little Nightmares 2 - 67 % Rabatt (8,24 £ / 9,89 €)

• Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition - 60% Rabatt (£25.99 / €29,99)

• The Quarry - 75 % Rabatt (16,24 £ / 18,74 €)

• Resident Evil 4 – 33 % Rabatt (38,84 £ / 46,89 £)

Über den Shocktober-Link oben stöbern Sie in der Auswahl der angebotenen Spiele, und teilen Sie bitte gute Erkenntnisse mit Ihren Gamereactor-Lesern in unserem Kommentarbereich unten. Teilen ist, wie Sie wissen, fürsorglich!