Xbox startet den The Game Awards Sale

Kaum waren die Black Friday-Verkäufe zu Ende, startete Sony einen Sale zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von PlayStation, und jetzt will Microsoft nachziehen und hat etwas gestartet, das sie The Game Awards Sale nennen, bei dem der Fokus auf etwas größeren Titeln zu liegen scheint, was bedeutet, dass es im Vergleich zu anderen Aktionen etwas weniger reduzierte Spiele gibt.

Wie gewohnt haben wir uns durch alle Angebote gewühlt und zehn tolle Spiele für euch gefunden – sowohl neue als auch ältere – zu guten Preisen, um euch mit erschwinglicher Unterhaltung für die Weihnachtsfeiertage zu helfen.



Assassin's Creed Valhalla - 75% Rabatt (£18.99 / €22.49)



Cyberpunk 2077 - 55% Rabatt (£22.49 / €26.99)



Dragon's Dogma 2 - 50% Rabatt (£34.09 / €41.24)



Injustice 2 Legendary Edition - 90% Rabatt (£4.99 / €5.99)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition - 90% Rabatt (£11.99 / €13.99)

Monster Hunter Rise - 75% Rabatt (£8.24 / €9.99)



Raccoon City Edition Resident Evil 2 + Resident Evil 3 - -75% (£12.49 / €14.99)

Sea of Stars - 30% Rabatt (£20.99 / €24.49)



Tekken 8 - 50% Rabatt (34,99 £ / 39,99 €)



Top Spin 2K25 Deluxe Edition - 67% Rabatt (£29.69 / €32.99)



Da es sich um den Verkauf der The Game Awards handelt, endet er mit dem Event, was bedeutet, dass Sie nur bis zum 12. Dezember Zeit haben, um einige Goodies zu finden. Wenn du ein tolles Angebot findest, lass es bitte deine Gamereactor-Kollegen in den Kommentaren wissen, damit mehr Leute die Schnäppchen genießen und sicherstellen können, dass großartige Spiele die Verkäufe erhalten, die sie verdienen.

Den vollständigen Verkauf finden Sie im Xbox Store.