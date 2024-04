Xbox startet den jährlichen Spring Sale mit Hunderten von reduzierten Spielen

HQ

Es ist an der Zeit, sich mit einigen Videospielen einzudecken, denn Microsoft hat jetzt offiziell den jährlichen Xbox Spring Sale gestartet. Es gibt über 900 Artikel und darunter Hunderte von Spielen (sowohl alte als auch neue), die reduziert sind, also ist es eine großartige Gelegenheit, ein paar Schnäppchen für einen regnerischen Tag zu finden.

Wir haben für Sie zehn gute Vorschläge in verschiedenen Genres ausgewählt, die wir für richtig tolle Angebote halten:

• Alan Wake 2 - 20% Rabatt (39,99 £ / 47,99 €)

• Assassin's Creed Mirage - 40% Rabatt (26,99 £ / 29,99 €)

• Digimon Survive - 75% Rabatt (£9.99 / €12,49)

• Ghostbusters: The Video Game Remastered - 60% Rabatt (9,99 £ / 11,99 €)

• Mass Effect Legendary Edition - 85% Rabatt (£8.99 / €10,49)

• Like a Dragon: Infinite Wealth - 25% Rabatt (£44.99 / €52,49)

• Robocop: Rogue City - 35% Rabatt (32,49 £ / 38,99 €)

• Sonic Superstars - 40% Rabatt (32,99 £ / 35,99 €)

• Star Wars Jedi: Survivor – 55 % Rabatt (31,49 £ / 35,99 €)

• The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 67 % Rabatt (15,83 £ / 18,14 €)

Da wir die sehr netten Menschen sind, die wir sind (eigentlich auch bescheiden), haben wir auch drei Titel für die Retro-Fans ausgewählt, die im Moment praktisch kostenlos sind und alle sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Series S/X spielbar sind:

• Alex Kidd in Miracle World DX - 80% Rabatt (£2.99 / €3,99)

• Blue Dragon - 67% Rabatt (£4.94 / €6,59)

• Castlevania: Symphony of the Night - 67% Rabatt (£2.22 / €3,13)

Stöbern Sie hier in der Auswahl der angebotenen Spiele, und teilen Sie bitte gute Erkenntnisse mit Ihren Gamereactor-Mitlesern in unserem Kommentarbereich unten und denken Sie daran, dass Sonys Frühjahrsverkauf noch nicht beendet ist, so dass es günstige Spiele für jeden gibt.