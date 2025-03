Xbox-Spieler können sich in Cattle Country auch ein Leben im Wilden Westen schaffen.

HQ

Wir haben bereits über Cattle Country berichtet, eine außergewöhnlich gemütliche Lebenssimulation, die als eine Art Mischung aus Stardew Valley und Red Dead Redemption beschrieben wurde.

In diesem Spiel hast du die Chance, ein neues Leben im Wilden Westen aufzubauen, deine eigene Farm und Ranch aufzubauen, während du die Bewohner der Stadt kennenlernst und dein Eigentum gegen Banditen auf der Suche nach Vieh verteidigst. Es gibt satte 18 potenzielle Liebesinteressen, die es zu erkunden gilt, und wenn du eine abenteuerliche Seite hast, kannst du in tiefen Minen nach Gold und Edelsteinen graben. Für diejenigen, die es vorziehen, in die Wildnis zu gehen, gibt es auch die Möglichkeit, in den umliegenden Wäldern auf Wildjagd zu gehen - sowohl für den Nervenkitzel als auch zum Auffüllen Ihrer Lebensmittelvorräte. Und vieles mehr.

Bisher wurde das Spiel für PC, PlayStation und Switch angekündigt, aber jetzt haben Entwickler Castle Pixel und Publisher Playtonic Friends es sich anders überlegt und sagen, dass es am selben Tag wie die anderen auch auf Xbox kommt. Wir wissen noch nicht, wann es veröffentlicht wird, aber wir wissen, dass eine spielbare Demo am 30. April veröffentlicht wird.

Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an, um eines der charmantesten Spiele zu sehen, das wir seit langem gesehen haben.