Xbox-Spieler geben deutlich mehr Geld in GTA Online aus als PS5-Nutzer

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In den letzten Tagen haben wir Berichte über eine Gruppe von Hackern verfolgt, die Rockstar ins Visier genommen haben und tatsächlich Daten erhalten konnten, die sie dann nutzten, um Geld von der Firma zu erpressen. Aber da Rockstar sich weigerte zu zahlen, wurde alles öffentlich gemacht.

Es ist leicht nachzuvollziehen, warum Rockstar dem so gleichgültig gegenüberstand, da die präsentierten Daten größtenteils uninteressant waren. Windows Central hingegen hat etwas Faszinierendes festgestellt: Nämlich, dass Konsolennutzer eher bereit sind, Geld in GTA Online auszugeben, als für das PC-Publikum (etwas, das wir gestern kurz angesprochen haben ), und wenn wir etwas weiter hineinzoomen, entdecken wir ein weiteres interessantes Detail.

Es stellt sich heraus, dass Xbox-Spieler deutlich mehr Geld ausgeben (genau 28 %) als Spieler mit einer PlayStation. Im Durchschnitt geben erstere 1,65 US-Dollar pro Woche aus, verglichen mit 1,29 US-Dollar für letztere.

Eine weitere erwähnenswerte Sache ist, wie viel größer GTA Online auf Konsolen ist, wo selbst die bewährte Xbox One von 2013 jede Woche mehr Spieler hat als auf dem PC:



PC - 894.621

Xbox One – 1.026.695

Xbox Series X – 1.129.023

PS4 - 1.889.729

PS5 - 3.474.021



Das macht es natürlich deutlich leichter zu verstehen, warum Rockstar nicht so eilig ist, Grand Theft Auto VI für den PC zu veröffentlichen, sondern stattdessen hochwertige Konsolenversionen an erste Stelle setzen will.