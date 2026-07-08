Xbox soll Minecraft Gewinne verwendet haben, um seine anderen Spieleprojekte zu finanzieren

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In letzter Zeit kursieren viele Berichte und Gerüchte darüber, wie die Xbox im Laufe der Jahre ziemlich schlecht gemanagt wurde, was zu einem massiven "Reset" und einer Runde von Entlassungen geführt hat. Während wir wissen, dass einige Studios ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen und andere verkauft werden, wissen wir auch, dass einige ikonische Entwickler durch diese Entlassungen stark entlassen werden, während andere gefährdet sind, aber möglicherweise noch an den Gründer zurückverkauft werden.

Nun ist ein Bericht von Bloomberg eingetroffen, der einen ausführlichen Einblick in die jüngsten Probleme der Xbox bietet, wobei einige sehr auffällige Behauptungen im weiteren Artikel gemacht wurden. Zum einen wird direkt gesagt, dass die Gewinne, die Microsoft aus Minecraft und Mojang erzielt hat, direkt zur "Finanzierung des restlichen Spieleportfolios" verwendet wurden, etwas, worüber die neue Xbox-CEO Asha Sharma offensichtlich ebenfalls nicht besonders glücklich war, da Mojang nun direkt an sie berichten wird, zusammen mit King, dem Mobilentwickler, der zusammen mit Mojang die "aktivsten Spieler" in der Xbox-Familie hat.

Der Bericht stellt außerdem fest, dass die Entscheidung, Call of Duty zum Game Pass hinzuzufügen, dazu führte, dass Xbox 2024 rund 300 Millionen Dollar verlor, nur weil die Serie auf Xbox-Konsolen und PC verlor, während die PlayStation-Verkäufe von Call of Duty: Black Ops 6 82 % der gesamten Spielverkäufe des Titels ausmachten.

Es versteht sich von selbst, dass Fehlmanagement vielleicht eine Untertreibung ist, wenn es um Xbox der letzten Jahre ging...