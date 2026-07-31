Xbox skizziert die Zukunft: Asha Sharma verspricht einen großen Schub für Konsolen und schnelleres Wachstum

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Gestern berichteten wir, dass Microsoft-CEO Satya Nadella während des Quartals-Ergebniss des Unternehmens sagte, dass sich das Blatt nun für Xbox gewendet hat, das nach Jahren sinkender Zahlen innerhalb eines Jahres mit Umsatzwachstum beginnen wird.

Am Donnerstag schickte Xbox-Chefin Asha Sharma eine interne E-Mail an das Team, in der sie die zukünftige Strategie für Xbox nach Abschluss des sogenannten "Resets" darlegte (was im Wesentlichen bedeutet, dass unrentabler Studios aus Xbox Game Studios entfernt wurden und Tausende von Mitarbeitern entlassen wurden). Sie schreibt (danke, The Verge), dass am Ende alles auf vier Cs hinausläuft:



CORE: Unsere Plattform stärken, angeführt von der Konsole



INHALT: Großartige Spiele zu globalen Franchises entwickeln



ERSTELLUNG: Mach Minecraft zur weltweiten Creator-Plattform



VERBINDUNG: Erweitern Sie die Welten, die Fans lieben



Bis Ende Juni 2027 wird erwartet, dass das Geschäft wieder auf Kurs ist, und bis 2030 erwartet sie, dass "unser Ziel ist, unser langfristiges Ziel der täglichen Akteure mit nachhaltigem zweistelligen Wachstum bei den Akteuren, der Bindung und führenden Margen in der Branche halbwegs erreicht zu haben."

Auch wenn nicht jeder die Pläne bejubeln wird, mehr in Candy Crush und Minecraft zu investieren, wird die Xbox-Plattform offenbar durch die Konsolen gestärkt – etwas, worauf viele von euch gehofft haben. Wir werden wahrscheinlich Gründe haben, diese Entwicklung mehrmals zu betrachten, da es nun klar definierte Meilensteine gibt, auf die man hinarbeiten kann.