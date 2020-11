Xbox Series-Besitzer erhalten eigenes Schiffsset in Sea of Thieves

You're watching Werben

Es ist Zeit, wieder in See zu stechen. Um die Ankunft der neuen Xbox Series zu feiern, schenkt Sea of Thieves-Entwickler Rare jedem Besitzer der Konsole ein neues Schiffsset, das Duke Schiffsset. Ein Name, der sowohl für langjährige Xbox-Fans, als auch Sea of Thieves-Kenner von Bedeutung sein sollte.

Um das neue Set zu erhalten, müsst ihr das Spiel lediglich vor dem 9. Mai 2021 auf eurer neuen Xbox Series S oder X spielen, und schon findet ihr es in der Truhe des Schiffsbauers, sobald ihr euch das nächste Mal einloggt. Einen besseren Blick auf das Set erhaltet ihr unten. Schick, oder?