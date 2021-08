Xbox Series X und Xbox-Elite-Series-2-Controller zum 20. Halo-Geburtstag im Mjolnir-Design

HQ

Halo Infinite wird am 8. Dezember auf PC und Xbox Series erscheinen, doch schon ein paar Wochen zuvor könnt ihr mit dem Master Chief auf Tuchfühlung gehen. Microsoft wird zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der FPS-Serie (und der ersten Xbox-Konsole) am 15. November zwei neue Hardware-Veröffentlichungen in limitierter Auflage vornehmen.

Zum einen gibt es einen neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Preis: 200 Euro) mit Halo-Motiven und zum anderen wurde eine Xbox Series X (für 550 Euro) im futuristischen Halo-Design vorgestellt. Beide Geräte könnt ihr ab sofort vorbestellen, der Konsole liegt natürlich das neue Halo-Abenteuer bei.

