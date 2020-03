Xbox Series X und RTX 2080 TI stellen Gears 5 auf ähnliche Art und Weise dar

Über die technischen Spezifikationen der neuen Konsolengeneration wissen wir nun Bescheid, doch was mit dieser Power realisiert wird, davon haben wir noch immer keine Vorstellung. Digital Foundry hat sich letzte Woche intensiv damit beschäftigt, die Xbox Series X zu analysieren und kann nach ihren Tests bestätigen, dass das Teil mit einem mit der mächtigsten PCs der Welt mithalten kann. Die Nvidia-Grafikkarte Geforce RTX 2080 TI - das Teil kostet über 1200 Euro - liefert demnach ähnliche Bilder, wie Gears 5 auf der Xbox Series. Die Benchmark-Ergebnisse zwischen einem High-End-PC und der Xbox Series X waren mit wenigen Ausnahmen "nahezu identisch":

"Wir haben es direkt mit einem PC mit einer RTX 2080 TI und einem Threadripper 2950x verglichen. Das ist eine 16-Kern-CPU und das Ding hatte auch 64 GB Speicher. Im Grunde zeigte der Benchmark-[Vergleich], dass dieser PC genau die gleichen Einstellungen, wie die Xbox Series X mit fester Auflösung [...] ausführen konnte und nahezu identische Ergebnisse lieferte."

Digital Foundry stellt natürlich fest, dass der Gears-5-Code für die Xbox Series X nur wenige Wochen alt ist und auf der neuen Konsole weitgehend unoptimiert sein dürfte. Was die Hardware also am Ende aus dem Game rausholen kann, ist momentan noch nicht abzusehen. Was bringt uns der Vergleich dann überhaupt? Wir wissen immerhin, dass die nächste Konsole von Microsoft mit existierender, sehr teurer PC-Hardware mithalten kann - aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht über 1000 Euro kosten wird.