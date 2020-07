Xbox Series X: Spiele-Cover mit dicken Werbe-Stickern überladen

Sonderlich beeindruckt schienen die Leute nicht gewesen zu sein, als sie die Schachtelkunst der Playstation-5-Spiele gesehen haben. Die blauen Verpackungen wurden in schlechten Mock-Ups schnell gegen ein schlichteres Design in Schwarz oder Weiß ausgetauscht, doch ansonsten verschwand das Thema schnell wieder aus unserer Wahrnehmung. Unabhängig davon, was ihr von Sonys Bemühungen haltet, dürfte klar werden, dass die Spiele-Cover von Spielen der Xbox Series X einfach nicht gut aussehen.

Das Design ist zwar weitgehend gleich geblieben, allerdings entscheidet sich Microsoft dazu, ihre unsinnigen Werbe-Aufkleber auf die Verpackungen zu kleben und somit von den wichtigen Hinweisen der USK abzulenken. Informationen zur Unterstützung von Peripherie und Grafikeinstellungen haben natürlich ihre Berechtigung, doch das bedarf unserer Meinung nach keines eigenen Aufklebers. Hoffentlich überlegt sich das Microsoft noch einmal und kommt zur Besinnung...