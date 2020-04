Xbox Series X setzt auf starke Luftkühlung

Das Design der Xbox Series X mag auf dem ersten Blick klobig wirken, doch das hat seinen Sinn. Microsoft wollte nicht nur die stärkste Konsole entwickeln, sondern auch das Gerät mit der besten Kühlfähigkeit. Die Konsole ist so konzipiert worden, dass der Luftstrom für eine verlässliche Kühlung aller Komponenten sorgt. Aufgrund der Architektur konnte das Unternehmen eine im Vergleich zur ursprünglichen Xbox One um 70 Prozent gesteigerte Leistung bei der Luftkühlung erzeugen, erklärte Principal Designer Chris Kujawski von Microsoft in einem Interview mit Digital Foundry:

"Bei all dieser Kraft muss man viel Luft bewegen und das möchte man leise tun. Wir haben viele verschiedene Arten der Luftbewegung in einem Produkt untersucht und ein einziger Axialventilator war die effizienteste und leiseste [Möglichkeit] für unsere System... Wir nehmen hier eine Reihe von Anpassungen vor, sodass die Anzahl der [Rotoren], insbesondere die [...] Geometrie der Ventilatoren, hochgradig optimiert wurde, um innerhalb der Grenzen unseres Systems zu arbeiten."

"Wir benötigen außerdem gute Luft im Gehäuse und setzen deshalb bestimmte Belüftungsöffnungen und große Löcher ein. Wir haben die Oberseite angepasst und wir haben große Entlüftungslöcher, aber der Nettoeffekt, also wenn man all das zusammenfügt und die parallelen [Luft]wege beachtet, dann sorgt dieser wirklich starke, leise Lüfter dafür, dass wir 70 Prozent mehr Luftstrom durch diese Konsole bekommen, als in der vergangenen Generation. Wir bekommen außerdem 20 Prozent mehr Luftstrom allein durch unseren Kühlkörper zustande, also im Vergleich zur vergangenen Generation."

Na hoffentlich stimmen die Einschätzungen vom Herrn Kujawski auch. Überprüfen werden wir das alles Ende des Jahres, sofern alles gut geht.