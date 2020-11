Xbox Series X präsentiert epischen Launch-Trailer zu The Falconeer

You're watching Werben

Eines der Spiele die pünktlich zum Launch der Xbox Series S und X veröffentlicht wurde, ist The Falconeer. Das Action-RPG wurde von nur einer einzigen Person, Tomas Sala entwickelt, und beeindruckt durch seine atemberaubenden Kulissen. Der Launch-Titel wurde auch auf dem PC und der Xbox One veröffentlicht, so dass ihr nicht auf eine Next-Gen-Konsole zum spielen angewiesen seid.

Der kürzlich veröffentlichte Trailer gibt uns weitere Einblicke in das Spiel. Wir sehen mächtige Szenerien, Kämpfe in der Luft und riesige Vögel. Auf der Xbox Series S läuft das Spiel mit 1800p und 60 fps, während die Xbox Series X 4K und 60fps liefert. Der Performance-Modus bietet auf der X eine Auflösung von 1800p, bei der S läuft der Modus in 1080p. Beide Konsolenversionen kommen durch den Modus auf eine Framerate von 120 Frames pro Sekunde.