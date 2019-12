Xbox Series X könnt ihr auch hinlegen

Microsofts Xbox Series X ist ein schwarzer Kasten, der auf dem bisherigen Promomaterial immer senkrecht, vertikal in die Höhe ragte. Unter gängigen Fernsehschränken lässt sich ein solch klobiges Gerät nicht so leicht verstauen, deshalb haben sich einige Spieler gefragt, ob man das Teil auch hinlegen kann. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte das im Gespräch mit Game Spot und hält Folgendes fest:

"Das erste, was ich sagen wollte, ist, dass das Design der [Xbox Series X] vertikal [und] horizontal funktioniert, genau wie bei der Xbox One S und Xbox One X. Wir glauben, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die Ausrichtung unserer Konsole in eurem Zuhause zu bestimmen. Das liegt an euch."

Die Playstation 4 von Sony ist auf dem Werbematerialien ebenfalls häufig senkrecht aufgestellt, obwohl die Konsole im Stand heißläuft, was zu Problemen führen kann. Wie das Thema Hitzeentwicklung bei der Xbox Series X aussieht, ist momentan aber noch unabhängig von dieser Frage ein großes Mysterium.