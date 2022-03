Xbox Series war im Februar 2022 für europäische Märkte erstmals gefragter als PS5

HQ

Obwohl die Playstation 5 und die beiden Xbox-Series-Konsolen bereits seit über einem Jahr auf den Markt sind, ist die Nachfrage nach diesen Geräten noch immer deutlich größer als das Angebot. Das führt unter anderem dazu, dass die Plattformen nicht im Lager des Einzelhändlers eures Vertrauens auf Abruf bereitstehen, sondern erst bestellt und angefertigt werden müssen. Der Absatz wird deshalb in erster Linie von der Frage bestimmt, welcher Anbieter den Kunden überhaupt ein neues Gerät zur Verfügung stellen kann.

Im Konsolenrennen hat Sony bislang die Nase vorn, und obwohl Microsofts Xbox-Maschinen in vereinzelten Territorien bereits für kurze Zeit gefragter waren als die PS5, hat das Unternehmen seit der europäischen Markteinführung ihrer Current-Gen-Konsole im November 2020 noch in keinen einzigen Monat weniger Geräte verkauft als Microsoft. Laut Gamesindustry.biz war das aber jüngst der Fall.

Der Journalist Christopher Dring hält auf Twitter fest, dass die Xbox Series im Februar mehr Geräte in Europa verkaufen konnte als Sony Playstation 5: "Es war ein großartiger Monat für neue Spiele. Konsolenverkäufe haben aber weiterhin zu kämpfen. Zum ersten Mal sind [aufgrund der] PS5-Lagerbestände mehr Xbox-Series-Konsolen verkauft worden als PS5s (zumindest in den europäischen Märkten, [von denen wir Daten bekommen])."

Sony musste die Absatzprognosen der Playstation 5 in diesem Quartal reduzieren, um dem weltweit steigenden Bedarf an Halbleitern in ihre Verkaufserwartungen miteinzubeziehen. Microsoft hat natürlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, allerdings braucht die Xbox Series S weniger fortgeschrittene Teile und das scheint ihnen im direkten Wettbewerb in die Karten zu spielen.