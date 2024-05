Xbox Series S/X wird bald in der Lage sein, mehrere Wi-Fi-Verbindungen zu verarbeiten

HQ

Wenn Sie Ihre Konsolen von Ort zu Ort bewegen, wissen Sie, dass Sie sich jedes Mal mit Wi-Fi auseinandersetzen müssen. Nun hat Microsoft angekündigt, dass es an einer Funktion arbeitet, die es der Xbox ermöglicht, sich mehrere Netzwerke zu merken.

Auf diese Weise sind Sie im Handumdrehen einsatzbereit, wenn Sie die Konsole zwischen Ihrem Zuhause, Ihrer Hütte, dem Haus Ihrer Schwiegermutter, der Wohnung eines Freundes und der Arbeit bewegen. Der The Verge-Journalist Tom Warren ist Teil des Xbox-Insider-Programms und läuft bereits damit und zeigt über Threads, wie es aussieht und funktioniert.

Wenn Microsoft das tragbare Gerät veröffentlicht, über das so viele Gerüchte kursieren, fühlt sich diese Funktion wie ein absolutes Muss an, oder was denkst du?