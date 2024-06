Xbox Series S/X-Spiele erhalten ein neues Box-Art-Layout

HQ

Microsoft hat sich anscheinend dazu entschlossen, die Spielecover für die Xbox Series S/X aufzufrischen und hat daher das Layout leicht überarbeitet.

Wie VGC feststellt, verfügen sowohl die physische Version von Clock Tower Rewind als auch die gestern bestätigte Xbox-Version des PlayStation-Hits Kena: Bridge of Spirits (Veröffentlichung am 15. August) über eine neue Art von Cover, bei dem das Format nicht mehr in schwarzen Buchstaben auf einer weißen Fläche in der oberen linken Ecke gedruckt ist, sondern jetzt in weißen Buchstaben direkt auf dem Artwork in der oberen rechten Ecke.

Dadurch kann mehr vom Bild gesehen werden und es entsteht ein saubereres Aussehen. Sehen Sie sich unten an, wie es früher aussah und wie es in Zukunft aussehen wird.