Xbox Series S/X lässt uns Ori and the Will of the Wisps in 120 fps genießen

Moon Studios hat endlich Details dazu veröffentlicht, wie Ori and the Will of the Wisps für die neuste Konsolengeneration optimiert werden wird. Wie sich herausstellt, können wir uns auf einige starke Verbesserungen gefasst machen. Sowohl auf dem PC, als auch auf der Xbox Series S/X.

Die wohl stärkste Nachricht ist der Fakt, dass Ori and the Will of the Wisps 120 Frames pro Sekunde auf der Xbox Series S und X unterstützt. Bei der S handelt es sich um 1080p mit HDR (ihr könnt auch in 4K und 60 Frames pro Sekunde auf der S spielen), bei der X erhalten wir 4K mit HDR. Die X unterstützt außerdem einen optionalen 6K-Super-Sampling-Modus, mit einer Ausgabe von 60 Frames bei 4K HDR. Für eine ausführliche Liste, die ebenfalls die PC-Verbesserungen beinhaltet, könnt ihr hier vorbeischauen.

Werdet ihr den Klassiker noch einmal auf der Next-Gen-Konsole spielen, oder vielleicht sogar zum ersten Mal?