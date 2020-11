Xbox Series S und X brechen Microsofts Verkaufsrekord

Seit zwei Tagen sind die Xbox Series S und X nun auf dem Markt, mittlerweile ist klar dass die Nachfrage enorm ist — fast überall sind die Konsolen ausverkauft. Doch wie gut hat sie sich wirklich verkauft? Genaue Zahlen kennen wir nicht, doch Xbox Boss Phil Spencer nahm sich auf Twitter einen kurzen Moment Zeit, um den Launch anzusprechen:

''Vielen dank, dass ihr den größten Launch in der Xbox-Geschichte unterstützt. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr Konsolen gekauft, in mehr Ländern, als jemals zuvor. Wir arbeiten mit dem Einzelhandel zusammen, um so schnell wie möglich nachzuliefern. Ihr zeigt uns weiterhin, dass die verbindende Macht der Videospiele wichtiger ist, als je zuvor.''

Das heißt im Klartext: Die Xbox Series ist die sich am schnellsten verkaufende Konsolengeneration in der Geschichte von Microsoft. Wir wissen, dass die Xbox One mehr als eine Millionen Einheiten innerhalb von 24 Stunden verkaufte. Damit haben wir ein grobes Bild von der mächtigen Verkaufszahl. Hoffentlich kriegen wir bald ein paar genauere Informationen dazu.

Wie zufrieden seid ihr mit eurer Xbox Series S oder X?