Xbox Series S "sollte nicht existieren" und wird von Entwicklern als "unglaublich nervig" beschrieben

Es ist nicht gerade neu, dass die Konsole des "kleinen Bruders" von Microsoft für viele Entwickler eine Herausforderung war, und mehrere AAA-Titel haben sich als sehr schwierig erwiesen, sie für die Xbox Series S anzupassen. Dies hat zu mehreren Verzögerungen geführt oder Spiele, die sich einfach aus dem Xbox abgemeldet haben.

Einer der letzten, der sich zu der Situation geäußert hat, ist Del Walker, der an der Konsolenversion von Suicide Squad: Kill the Justice League gearbeitet hat, und er ist sehr klar in seiner Meinung. Über seinen Account auf X schrieb er:

Er ist bei weitem nicht der Einzige, der eine starke Meinung über die Konsole hat, und erst letztes Jahr wurde Baldur's Gate 3 genau wegen Series S und seinen Unzulänglichkeiten verschoben.