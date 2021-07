Xbox Series S: Kickstarter-Kampagne für integrierbaren Aufklappbildschirm erreicht Finanzierungsziel

Bei der Xbox Series S handelt es sich um die "kleinere Variante" der neuen Xbox-Generation - sowohl was die Power angeht als auch die Größe. Eben diese würde die Series S eigentlich zum perfekten Begleiter für unterwegs machen, wäre da nur nicht die Notwendigkeit eines Fernsehers. Eine aktuelle Kickstarter-Kampagne möchte das Problem durch eine Peripherie namens xScreen lösen: einen aufklappbaren Bildschirm mit 1080p/60 HZ und Soundausgabe, der an die Xbox Series S angebracht wird. So soll die Konsole für den Gebrauch an Orten fit gemacht werden, an denen Ihr einen Stromanschluss habt - zum Beispiel in Zügen.

Das Kickstarter-Ziel von 13.000 australischen Dollar (umgerechnet circa 8.228 Euro) wurde binnen kurzer Zeit erreicht. Die Kampagne läuft noch 28 Tage lang und steht aktuell bei 72.750 australischen Dollar (circa 45.885 Euro).

Wer an dem Gerät interessiert ist, muss eine Unterstützer-Stufe ab 259 australischen Dollar auswählen (169 Euro), um sich den xScreen zu sichern. Laut Projektseite soll die Auslieferung im Januar 2022 erfolgen. Alle weiteren Details findet Ihr bei Kickstarter.