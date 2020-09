Xbox Series freut sich noch dieses Jahr über Samurai Shodown

Im Zuge der Tokyo Game Show haben wir erfahren, dass der stilisierte Brawler Samurai Shodown später in diesem Jahr auf der Xbox Series erscheinen wird. Microsoft bestätigte das in einem Stream in der vergangenen Woche mit einem kurzen Video-Teaser. Wir erhalten leider keine weiteren Details über diese Konsolenversion, gehen aber davon aus, dass der Titel von den gängigen Verbesserungen profitiert. Vor allem die reduzierten Ladezeiten dürften den kurzen Matches sehr gut stehen. Wir freuen uns jedenfalls sehr darüber, dass wir mit der neuen Hardware unseren Blutdurst befriedigen werden. Mehr Informationen zum Spiel bekommt ihr in unserer Kritik.

You're watching Werben