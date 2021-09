Xbox Series: Edge-Browser ist nun in der Lage, Javascript-Emulatoren auszuführen

HQ

Letzte Woche wurde die Xbox Series mal wieder aktualisiert, aber davon profitiert in erster Linie Microsofts Edge-Browser. Auf der Konsole könnt ihr nun Dienste wie Google Stadia und Discord ausführen und darüber hinaus Steam-Spiele streamen. Das ist aber noch nicht alles, denn ein paar Leute haben herausgefunden, dass man die Xbox nun auch dazu ermächtigen kann, Emulatoren wiederzugeben.

Es gibt dabei einige Dinge, die ihr beachten müsst. Zuerst die rechtliche Situation: Die Emulation von alten Spielen ist eine rechtliche Grauzone, weil in den meisten Fällen geltende Rechte verletzt werden. Wir raten euch deshalb dazu, die Angelegenheit ganz genau zu recherchieren, bevor ihr einen Fehler macht. Befindet sich eure Xbox im Entwicklermodus, müsst ihr laut Modern Vintage Gamer nur noch eine Webseite finden, auf der legal Emulatoren auf Basis des Javascripts ausgeführt werden. Sind all diese Dinge gegeben, könntet ihr theoretisch ein paar der alten Spiele auf eurer Xbox spielen. Im Video zeigen die Kollegen Titel, wie Axelay, F-Zero X und Marvel vs. Capcom mit zufriedenstellenden Ergebnissen.