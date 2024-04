Xbox schenkt Game Pass Core-Mitgliedern nächste Woche 3 tolle Spiele kostenlos

HQ

Als Microsoft bestätigte, dass Xbox Live Gold endgültig abgeschaltet wird, teilten sie uns mit, dass die Bibliothek der Game Pass Core-Titel 2 oder 3 Mal im Jahr erweitert werden würde. Es sieht so aus, als würden wir nicht viele Ergänzungen auf einmal bekommen, aber die Qualität ist definitiv hoch.

Microsoft gibt bekannt, dass sich Game Pass Core-Mitglieder darauf freuen können, dass Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete und Wreckfest am 23. April in die Bibliothek der "kostenlosen" Spiele aufgenommen werden, die Sie als Teil des Abonnements erhalten.

Das ist natürlich noch nicht alles, denn wir befinden uns mitten im April. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Spiele anzukündigen, die in der zweiten Monatshälfte in die höhere Stufe des Game Pass aufgenommen werden:



Orcs Must Die 3 für Cloud, Konsolen und PC am 17. April



NHL 24 am 18. April auf Konsolen



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes auf Cloud, Konsolen und PC am 23. April



Another Crab's Treasure auf Cloud, Konsolen und PC am 25. April



Manor Lords (Spielvorschau) am 26. April auf dem PC



Habt einen schönen Tod auf Cloud, Konsolen und PC am 30. April



Einige Spiele werden wie gewohnt auch am 30. April den Dienst verlassen: