Xbox scheint werbegestütztes Cloud-Gaming auf den Markt zu bringen

"Hey, wir wissen, dass du mitten in einem Kerker bist und gleich von einem zum Leben erwachten Skelett verprügelt wirst, aber hast du von dem neuen Arby's Beef Sandwich gehört? Es soll super lecker sein." Okay, es mag nicht so schlimm sein, aber das gefürchtete werbegestützte Gaming der Zukunft könnte bald bevorstehen, denn es scheint, als sei Xbox Cloud Gaming fast bereit, eine neue Stufe an die Nutzer herauszubringen.

Tom Warren von The Verge postete in den sozialen Medien einen Screenshot, der sicherlich einige Augenbrauen hervorrief, mit einer Nachricht wie "1 Stunde werbeunterstütztes Spielzeit pro Sitzung." Mehr Nutzer haben ähnliche Hinweise auf Werbeunterstützung bemerkt, und laut Windows Central arbeitet Microsoft intern seit Monaten an dieser Funktion.

Derzeit ist Xbox Cloud Gaming an den Xbox Game Pass gebunden, bei dem Nutzer eine monatliche Gebühr zahlen, um Zugang zur umfangreichen Spielebibliothek des Dienstes zu erhalten. Es wird angenommen, dass die werbeunterstützte Xbox Cloud Gaming-Stufe einen anderen Dienst bieten könnte, der es Nutzern ermöglicht, mit Werbeunterstützung für bereits besitzende Spiele auf die Cloud zuzugreifen. Es ist möglich, dass wir später in dieser Woche mehr darüber hören, da Xbox am Donnerstag eine große Präsentation ansteht.