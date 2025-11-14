Xbox Retro Classics wird mit sieben kultigen Blizzard-Titeln aufgewertet

HQ

Also, was spielst du dieses Wochenende? Wenn Sie nichts geplant haben, hat Microsoft einen Vorschlag für Sie: Warum genießen Sie nicht einige der besten Spiele, die die 16-Bit-Ära zu bieten hatte?

In diesem Sommer haben sie den Game Pass-Dienst Xbox Retro Classics eingeführt, und jetzt fügen sie sieben Blizzard-Klassiker hinzu. Wir empfehlen besonders Rock N' Roll Racing (mit Musik von Deep Purple, Judas Priest, Rush, Steppenwolf und anderen) und das Plattform-Puzzle-Abenteuer The Lost Vikings. Wenn du dabei warst, als diese Spiele veröffentlicht wurden, weißt du, dass dies wirklich großartige Spiele sind, die es definitiv wert sind, ausprobiert zu werden.

Hier ist die vollständige Liste der neuen Xbox Retro Classics-Ergänzungen:



Blackthorne (1994) (SNES)



Blackthorne (1995) (SEGA Genesis)



Rock N' Roll Racing (1993) (SNES)



RPM Racing (1991) (SNES)



Die verlorenen Wikinger (1993) (SNES)



Die verlorenen Wikinger 2 (1997) (SNES)



Die verlorenen Wikinger 2 (1997) (PS1)



... Und schon ist das Wochenende noch ein bisschen süßer geworden, oder?