Xbox reduziert die Umweltbelastung mit der neuen Standardeinstellung

Vor einem Jahr erklärte Microsoft, dass sie CO2-negativ und wasserpositiv sein und bis 2030 keinen Abfall erreichen würden. Ehrgeizige Ziele und sie haben seitdem verschiedene Schritte unternommen, um dorthin zu gelangen. Jetzt haben sie eine neue grüne Funktion für Xbox angekündigt.

Es ist im Grunde eine neue Standardeinstellung mit Änderungen an der Energieoption Shutdown (energiesparend). Anstatt geplante Updates und Downloads zu festgelegten Zeiten durchzuführen, verwendet die Konsole automatisch lokale Daten für all diese Wartungsarbeiten und Installationen zu Zeiten, in denen dies zu den geringsten Emissionen führt, während maximal erneuerbare Energie verwendet werden kann.

Microsoft behauptet, dass diese Initiative Xbox "zur ersten Spielekonsole macht, die kohlenstoffbewusste Spieledownloads und -updates anbietet" und fügt hinzu, dass sie "die Leistung, das Gameplay oder die Fähigkeit Ihrer Konsole, Updates für System, Spiele oder Apps über Nacht zu erhalten, nicht beeinträchtigt".

Es gibt auch andere Dinge, die in diesem Update enthalten sind, da Sie auch Ihre Aktiven Stunden anpassen können. Mit dieser neuen Einstellung können Sie zwischen den Stunden aktivieren, zu denen Ihre Xbox sofort hochgefahren werden soll, und zu Zeiten, in denen Sie schlafen, in der Schule / Arbeit usw. in einen tieferen Ruhezustand wechseln.

Dieses Umwelt-Update ist bereits für Xbox-Insider verfügbar, aber Microsoft sagt, dass jeder es "bald" bekommen sollte. Lesen Sie mehr darüber und was es für die Umwelt und Ihren Geldbeutel auf Xbox Wire tut. Es gibt auch ein kurzes Twitter-Video unten für eine schnelle Präsentation.

Was halten Sie von dieser Initiative, um den ökologischen Fußabdruck der Gaming-Community zu reduzieren?