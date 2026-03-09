Xbox' Project Helix ist laut Insidern ein PC, der nur ein Konsolenerlebnis "emuliert" wird

HQ

Seit letzter Woche hatten wir endlich einen Namen für Xbox' nächstes Hardware-Stück. Project Helix ist die Konsole, die durchaus Xbox' letzter Ausflug in die Welt der großen Hardware-Releases sein könnte. Das heißt, wenn man einem Insider Glauben schenkt, denn sie meinen, dies könnte ein seltsames, nischiges Produkt sein, das das grüne Team im Konsolenrennen endgültig entschuldigen kann.

Insider SneakersSO, die zuvor berichteten, dass Xbox Monate vor der Enthüllung multiplattformfähig wird, hat ziemlich ausführlich über Project Helix auf Neogaf gesprochen. Als Reaktion auf einige Hoffnungen auf weitere Exklusivtitel mit dieser neuen Xbox-Generation sagte SneakersSO, es gebe keine Möglichkeit, "den Geist wieder in die Flasche zu stecken", und dass Exklusivtitel einfach nicht für das funktionieren werden, was Project Helix sein soll.

"Das Problem ist, wir denken daran, als wäre es eine nächste Konsole und Konsolengeneration – ist es nicht." SneakersSO schrieb. "Dies ist im Grunde ein PC, der die Windows Full Screen Experience (FSE) verwendet, die wir gerade im Rog Ally X gesehen haben, um ein Konsolenerlebnis zu emulieren. Die 'native' Xbox-SKU, die ein aktualisiertes Build-Ziel hatte, für das die Entwickler Spiele gebaut haben, verschwindet, oder besser gesagt – es gibt kein Xbox Helix-Build-Ziel, es ist einfach ein UWP-Build. Du bringst einfach ein Spiel für den Windows Store aus. Du hast dank der BC-Emulation weiterhin Zugriff auf deine Xbox-Bibliothek, aber was die 'native' Xbox-Konsolen-SKU angeht, auf die du dein Spiel aufgebaut hast, ist das erledigt."

"Es ist eine Set-Top-Box-Version des Rog Ally X, nur dass sie von MS entwickelt wurde, ziemlich teuer sein wird und für ein sehr spezielles Publikum gebaut wird. Wer denkt, das sei für eine Massenmarkt-Zielgruppe gedacht, hat einfach nicht aufgepasst", fuhr der Insider fort. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass dies nichts mit der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma zu tun hat, da sie erst nach der Investition von Mitteln in Helix geholt wurde, was bedeutet, dass sie die Aufgabe bis zum Ende durchziehen muss.

"Sie machen sich keine Illusionen, dass das ein Xbox-360-Moment wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht cool sein und ihre eingefleischten Fans zufriedenstellen kann", sagte SneakersSO. Wenn das das ist, was Project Helix ist, dann reicht es aus, um Xbox-Fans zufriedenzustellen, die nur eine Xbox kaufen wollen. Allerdings werden diejenigen, die die alten Konsolenkriegszeiten wollen, zurückbleiben, denn es scheint, als würde mit Project Helix keine Revolution bevorstehen, und Xbox weiß, dass es aus dem Rennen ist.