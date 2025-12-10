Xbox präsentiert möglicherweise den bisher bestaussehenden Controller

HQ

Es mangelt nicht an stilvollen Controllern für Xbox-Konsolen, aber mehr ist immer besser, und die Frage ist, ob der neueste Controller Microsofts bisher bester ist. Sie bringen einen Controller heraus, der eindeutig vom Pip-Boy aus dem Fallout-Universum inspiriert ist, um die kommende zweite Staffel der TV-Serie zu feiern.

Und es wird noch besser. Beide Schönheiten (der Standard-Controller und der Elite Wireless Controller Series 2) werden über das Xbox Design Lab verkauft, was es ermöglicht, sie mit weiteren Farbthemen deiner Lieblingsfraktionen im Spiel zu pimpen. Sicherlich sind wir nicht die Einzigen, die sich darauf freuen, Brotherhood of Steel zu erschaffen, aber natürlich kann man auch andere, obskurere Themen wie Tunnel Snakes, Minutemen oder Ähnliches interpretieren.

Du kannst deinen Controller hier kaufen und entwerfen. Unten findest du auch einige Bilder und einen Trailer. Jetzt geh schon, gönn dir selbst und hol dir einen. Der Weihnachtsmann sagt, du warst dieses Jahr brav – und es ist fast Weihnachten. Nutze außerdem die Gelegenheit, deinen Gamertag oder etwas anderes zu gravieren, denn dieser ist "für eine begrenzte Zeit in dieser Feiertagssaison kostenlos verfügbar".

Elite Wireless Controller Series 2

Xbox Wireless Controller