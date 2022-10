Xbox Overwatch 2-Spieler scheinen für das Verdienen von Erfolgen getrennt zu werden

HQ

Overwatch 2 hat derzeit seinen gerechten Anteil an Problemen. Zwischen Daten- und Kontomigrationsproblemen, Serverproblemen und häufigen Verbindungsabbrüchen ist nicht zu leugnen, dass der Titel nicht den reibungslosesten Start hatte. Während Blizzard an Korrekturen für viele dieser Probleme gearbeitet und skizziert hat, wie es so etwas zu tun gedenkt, scheint der Subreddit des Spiels einen weiteren Fehler entdeckt zu haben, der sich auf diejenigen bezieht, die auf Xbox-Konsolen spielen.

Spieler auf dem Subreddit von Overwatch scheinen zu glauben, dass es eine Korrelation zwischen dem Verdienen einer Errungenschaft und dem Herausspringen aus dem Spiel gibt. Mehrere Personen haben alle ähnliche Vorkommnisse gemeldet, wobei jeder feststellte, dass sie, wenn die Errungenschaft auftaucht, aus dem Spiel geworfen werden und sich dann sofort danach anmelden können, ohne sich einer Warteschlange zu stellen - fast so, als ob sie überhaupt nicht ausgeloggt wären.

Einige Fans haben festgestellt, dass das Deaktivieren von Erfolgen auf der Konsole das Problem behebt, so dass es tatsächlich etwas zu sein scheint, das passiert.

Obwohl ich so etwas nicht genau bestätigen kann und Blizzard dies noch nicht kommentiert hat, bin ich in meinen Eskapaden, in denen ich das Spiel auf der Plattform in der Launch-Woche gespielt habe, zweimal mit ähnlichen Problemen konfrontiert.