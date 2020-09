Xbox One und Playstation 4 kleben an Katamari Damacy Reroll fest

Ende 2018 haben wir Katamari Damacy Reroll auf PC und Nintendo Switch spielen können und eine kleine Kritik verfasst. Man steuert in diesem japanischen Titel den Prinzen des Universums, der eine Kugel durch die Welt schiebt, an der einfach alles haften bleibt. Mit der Zeit werden wir immer größer und können schließlich noch schwerere Objekte ansaugen, um deutlich schneller an Masse zu gewinnen. Das einfache Spielprinzip wird herrlich absurd inszeniert und in Kürze können sich noch mehr Spieler am klebrigen Titel verfangen.

Bandai Namco hat uns gestern verraten, dass Katamari Damacy Reroll am 20. November digital für PS4 und Xbox One verfügbar wird. Das PS2-Remaster von 2004 scheint in diesen Versionen keine besonderen Vorzüge erhalten zu haben, doch ein lustiger (und sehr kurzweiliger) Spaß ist es allemal. Mehr Infos zum Spiel gibt es wie gesagt in unserer Kritik.