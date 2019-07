Xbox One: Umsatz trotz geringerer Konsolenverkäufe seit Xbox 360 gestiegen

Die Xbox 360 hat vor vielen Jahren das Gaming-Feld dominiert, denn mit der Konsole hatte Microsoft den Markt fest im Griff. Seit der Einführung der Xbox One hat sich dieses Momentum jedoch gedreht und mittlerweile kann die Playstation 4 mehr als den doppelten Umsatz nachweisen.

Im Januar dieses Jahres gab der Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, bekannt, dass die Xbox One bei etwa 41 Millionen verkauften Einheiten stehe. Dieser Wert lag deutlich unter der Verbreitung der Xbox 360 nach sechs Jahren (etwa 55 Millionen verkaufte Konsolen im gleichen Intervall), trotzdem gibt Microsoft weiterhin viel Geld in diesen Sektor aus - mit beachtlichem Erfolg.

Ahmad hat erneut Meldungen hervorgerufen, als er den Jahresumsatz von Microsofts Xbox-Division seit dem Geschäftsjahr 2008 auflistete. Darauf ist ersichtlich, dass diese Abteilung eine konstante Umsatzsteigerung erzielte, obwohl die Installationsbasis der aktuellen Hardware nicht auf gleichem Niveau liegt, wie die 360. Einer der Gründe dafür sind die größeren Verkäufe der Spiele (das Interesse an Games ist über die Jahre insgesamt gewachsen), sowie attraktive Angebote, wie der Xbox Game Pass. Ahmad und sein Team erwarten für das nächste Jahr jedoch einen Rückgang, weil 2020 für die Analysten ein Übergangsjahr zum Generationswechsel darstelle.

2020 markiert die Veröffentlichung von Xbox Scarlett und das wird voraussichtlich zu einer geringeren Nutzung der Xbox One führen, obwohl es natürlich auch einige Zeit dauern wird, bis die neue Hardware bei genügend Konsumenten angekommen ist. Diese Entwicklung ist auch deshalb so interessant, weil sie zeigt warum Unternehmen so sehr darauf bedacht sind, Abonnementdienste einzuführen. Wir sollten also nicht damit rechnen, dass diese Modelle bald wieder verschwinden werden. Hättet ihr erwartet, dass die Xbox One bessere Einnahmen erzielt, als die Xbox 360?