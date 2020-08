Xbox One: Microsoft lässt euch diese zehn Games am Wochenende wirklich kostenlos spielen

Das Wörtchen "kostenlos" hat in der Videospielbranche normalerweise keinerlei Bedeutung - es ist eine Lüge, die scheinbar jeder akzeptiert. Deshalb ist es umso schöner, dass Microsoft all den Käufern einer Xbox One oder eines modernen Windows-10-PCs am Wochenende gestattet, ohne zusätzliche Abonnement-Kosten ein paar tolle Games auszuprobieren. Vom 7. bis zum 10. August findet das sogenannte "Big Gaming Weekend" statt und während dieses Zeitraums könnt ihr die folgenden Games auf einer Xbox One oder auf einem PC ohne zusätzliche Kosten spielen:

Die Multiplayer-Berechtigung Xbox Live Gold ist zum Spielen der entsprechenden Modi im Aktionszeitraum nicht erforderlich. Wer die jeweiligen Abonnements aktiviert hat, erhält die Zeit gutgeschrieben und darf das Angebot am Wochenende ebenfalls kostenlos nutzen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Aktionswebseite.