Xbox' neue Strategie wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet

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Es begann Ende April, als Xbox-Chefin Asha Sharma andeutete, dass Exklusivtitel unerlässlich sein würden, um Menschen in ihr eigenes Ökosystem zu locken. Und vor Kurzem, weniger als anderthalb Monate später, ist jetzt klar, dass sie diese Pläne eingelöst hat.

Rund um Xbox gibt es heute mehr positive Stimmung als seit der Veröffentlichung der Xbox Series X im Jahr 2020.

Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution wurden beide als Xbox-Exklusivtitel bestätigt, und das nehmen sie ernst. Es geht also nicht nur um temporäre Exklusivtitel. In diesem Zusammenhang wurde eine kurze Erklärung gegeben, wie die Strategie künftig aussehen wird, wobei Sharmas engster Kollege Matt Booty erklärte, dass Live-Service-Spiele und unverwechselbar Mehrspieler-Titel weiterhin auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden, aber im Einzelspielermodus wird die Exklusivität von Fall zu Fall entschieden.

Außerdem werden bestehende Vereinbarungen eingehalten, sodass Forza Horizon 6 für PlayStation 5 erscheint, ebenso wie Halo: Campaign Evolved und das kommende Fable. Klar? Nein, ich glaube nicht. Auch wenn es definitiv ein Fortschritt in die richtige Richtung ist, wenn sie ein eigenes lebensfähiges Ökosystem aufbauen wollen, das die Leute akzeptieren werden, bleiben mehrere Fragen offen, und es fühlt sich an, als hätte Microsoft bereits seine eigenen Regeln gebrochen.

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Gears of War: E-Day wird ein Xbox-Exklusivtitel sein, obwohl es Microsofts eigenen Kriterien nicht erfüllt.

Da Gears of War: E-Day für die PlayStation 5 angekündigt wurde, ergibt es keinen Sinn, dass bestehende Vereinbarungen eingehalten werden, und man könnte die Gears-Reihe doch zu Recht sowohl als Multiplayer als auch bis zu einem gewissen Grad als Live-Service bezeichnen? Hätte es also nicht auf der PlayStation 5 erscheinen sollen? Vielleicht ist das die Ausnahme, die die Regel bestätigt – ein Spiel aus einer so ikonischen Xbox-Serie, dass es in diesem Fall einfach zu wichtig war – aber tatsächlich ist es nicht so klar.

Booty verspricht jedoch, dass Microsoft jedes Spiel von Fall zu Fall bewerten und klar und frühzeitig kommunizieren wird, wie sie vorgehen wollen. Aber... Das hält die Leute nicht davon ab, künftig wie verrückt zu spekulieren. Kein neues Spiel kann angekündigt werden, ohne dass die Leute direkt spekulieren. Und was ist mit Spielen, die unglaublich beliebt sind? Wird Microsoft wirklich widerstehen können, in ein oder zwei Jahren X Millionen weitere Exemplare zu verkaufen, indem es PlayStation 5 und Switch 2 einbaut?

Wird The Elder Scrolls VI für die PlayStation 5 erscheinen? Jetzt können die Diskussionen wieder von vorne beginnen.

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Es fühlt sich an, als hätten wir den Kreis geschlossen, zurück zur Bethesda-Übernahme, als alle darüber sprachen, ob Starfield und The Elder Scrolls VI Xbox-Exklusivtitel sein würden. Die Antwort war in beiden Fällen ja, aber die Xbox-Entwicklung verlief so, wie sie es tat, und schließlich änderten sich diese Pläne. Starfield ist vor Kurzem auf Sonys Konsole erschienen, aber wie sieht es mit The Elder Scrolls VI aus, vielleicht dem besten Launch-Titel, den Microsoft für die Xbox Helix hat? Die Spekulationen laufen wieder in vollem Gange, und es wird (zum x-ten Mal) gemunkelt, dass Half-Life 3 zum Start von Steam Machine ein Steam-Exklusiv sein wird, während Sony seine Einzelspieler-Spiele künftig vom PC zurückzieht. Wie wichtig sind exklusive Spiele?

Glücklicherweise scheint Microsoft erkannt zu haben, dass sie wieder an der Stärkung der Xbox-Marke arbeiten, aber ihre Kommunikation muss derzeit noch verfeinert werden. In einem Interview mit The Game Business sagte Xbox' Chief Strategy Officer, Matthew Ball, Folgendes zur neuen Strategie und den Plänen für die Zukunft:

"Jeder hier im Publikum ist ein Experte, ein wahrer Enthusiast auf diesem Feld, und ich verstehe, warum sie sagen: 'Wir kommen immer noch nicht ganz mit.' Wir müssen das intern kommunizieren, wir müssen es unseren Partnern mitteilen, aber vor allem muss der durchschnittliche Spieler – der durchschnittliche aktuelle Xbox-Spieler und der Gamer, den wir heute wollen, aber nicht haben – es auf sehr einfache Weise verstehen. Dorthin gehen wir. Wir sind nur noch nicht bereit dafür."

Halo: Campaign Evolved soll wie geplant für die PlayStation 5 erscheinen, was der erste und letzte Auftritt von Master Chief sein könnte.

Er sagt, die Werkzeuge existieren intern bereits, um zu bestimmen, welche Spiele exklusiv sein werden, aber es wird ein sehr langsames Schiff sein, das zu drehen ist. Es gibt bereits so viele Spiele, die als Multiplattform angekündigt wurden, dass wir wahrscheinlich mindestens im nächsten Jahr sehen, dass Microsoft Unmengen an Spielen auf dem System des Konkurrenten veröffentlichen wird. Und in dieser Zeit werden weitere Spiele für Plattformen wie die PlayStation 5 angekündigt, während Fans hitzig darüber diskutieren, warum Clockwork Revolution exklusiv ist, obwohl Senua nicht existiert.

Es wird wahrscheinlich unzählige Xbox-Fans geben, die bei jeder neuen Spielankündigung von diesen Entscheidungen enttäuscht sind, aber auch PlayStation-5-Spieler (und bis zu einem gewissen Grad auch Switch-2-Spieler). Natürlich wird es manchmal Jubel geben, aber es scheint ein ziemlich komplizierter Weg zu sein, den Microsoft eingeschlagen hat. Das wirkt etwas willkürlich, und eine klarere Botschaft über die Zukunft zu vermitteln, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Aufgaben, die das Xbox-Team derzeit tun kann.

Spiele wie Call of Duty werden jedoch eindeutig weiterhin auf mehreren Plattformen verfügbar sein.

Sharma hat etwas erreicht, das viele vielleicht sogar für unmöglich gehalten hätten (laut dem oben verlinkten Interview mit Ball fragte sich Sharma zunächst, ob Xbox überhaupt gerettet werden könnte), und hat neuen Mut und Interesse an der Xbox geweckt. Gerade als Phil Spencers Bemühungen mit einer Vielzahl von Spielveröffentlichungen Früchte zu tragen begannen, gingen sie plattformübergreifend. Fast genau zur gleichen Zeit gingen Sony nach all seinen Fehltritten bei Live-Diensten die Spiele aus, und für das grüne Team hätte es kaum düsterer aussehen können.

Wie erwähnt, wird das Umdrehen des Schiffs Zeit brauchen, aber es scheint, als hätte das Ruder zumindest einen vollen Bewegungsweg, und in ein oder zwei Jahren sollte ein neuer Kurs gesetzt werden... wenn Microsoft die Geduld hat. Gleichzeitig sollte Sonys Strategie, Live-Dienste zurückzufahren, zu einer ähnlichen Kurskorrektur führen, und mit etwas Glück könnte die nächste Generation wieder mit einem Kampf um unsere Geldbörsen beginnen. Für Konsolenhersteller ist ein wenig Konkurrenz zweifellos am besten. Nur wenige Konsolenkrieger würden das wahrscheinlich zugeben, aber Sony ist mit einem starken Microsoft besser dran, und Microsoft ist besser, wenn sie es eindeutig mit Sony aufnehmen.

Es scheint, dass nur wenige Menschen denken, dass dies eine gute Generation war. Der Beinahe-Zusammenbruch von Xbox hat Sony dazu gebracht, seine Wachsamkeit fallen zu lassen.

Es gibt immer noch große Bedenken bezüglich der nächsten Generation, wie zum Beispiel explodierende Komponentenpreise, aber dank der Entscheidung, die Xbox zu revitalisieren – was wiederum Sony dazu zwingt, sich zu steigern – bin ich heute etwas optimistischer bezüglich der nächsten Generation als noch vor ein paar Tagen.