Xbox-Mitbegründer J Allard arbeitet jetzt bei Amazon

J Allard, eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte von Xbox und Microsoft, hat sich nun Amazon angeschlossen. Er ist jetzt Vizepräsident im Team für Geräte und Dienste von Amazon und wird Amazon mit "neuen Ideen" versorgen, erklärte er gegenüber The Verge.

Zu den Produkten in Geräten und Diensten gehören Alexa und Echo. Sein Chef wird ein weiterer Microsoft-Veteran sein, Panos Panay, der zuvor als Manager für Microsoft Windows und Geräte tätig war und letztes Jahr zu Microsoft kam.

Der 1955 geborene J Allard kam 1991 zu Microsoft, und vor Xbox war er einer der Menschen, die Microsoft in das Internetzeitalter führten, indem er 1994 ein Memo mit dem Titel "Windows: The Next Killer Application on the Internet" schrieb.

Allards Arbeit an der Xbox verbrachte er hauptsächlich mit Software, aber auch mit Xbox Live und Xbox 360. Er arbeitete jedoch an anderen Projekten innerhalb von Microsoft, darunter Zune, ein iPod-Konkurrent, und Courier, ein abgesagtes Tablet, das 2010 zu seinem Ausstieg führte.

Im Jahr 2020 kehrte er kurzzeitig in die Videospielbranche zurück und wechselte zu Intellivision, um Intellivision Amico zu veröffentlichen, ein Produkt, das nie veröffentlicht wurde. Jetzt wird dieser Xbox-Mitbegründer bei Amazon arbeiten, aber es ist nicht bekannt, was er dort tun wird.