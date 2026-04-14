Xbox-Mitbegründer: "Ein Team von der Größe von Naughty Dog könnte niemals ein Live-Service-Spiel unterstützen"

Laura Fryer war ein großer Name, als das Xbox-Projekt gestartet wurde, und gilt als eine der Mitentwicklerinnen der Konsole; sie gilt auch oft als Gründerin von Microsoft Game Studios. Heute ist sie vor allem für ihren YouTube-Kanal bekannt, auf dem sie die Branche genau beobachtet und ihre Gedanken zu verschiedenen Themen teilt, ohne ihre oft direkten Worte vor den Mund zu nehmen.

Jetzt hat sie es wieder gemacht, und diesmal nimmt sie Naughty Dog und ihr abgesetztes Live-Service-Spiel basierend auf The Last of Us ins Visier genommen. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, wie es überhaupt grünes Licht bekommen hat, und argumentiert, dass die Führungskräfte bei ihrer Forschung einfach nachlässig gewesen seien. Ein Studio ihrer Größe hätte das Projekt niemals bewältigen können, wenn es tatsächlich gestartet wäre, während sie weiterhin Einzelspieler-Titel entwickelten, und deshalb ist sie der Meinung, dass es besser war, dass es eingestellt wurde:

"Ich komme immer wieder auf die größere Frage zurück, warum sie dieses Spiel überhaupt gestartet haben. Wo war die Planung? Live-Service-Spiele sind kein Rätsel. Es gibt viele Daten, die sie hätten betrachten können, um zu verstehen, was es braucht, um so ein Spiel zu machen. Du hast neue Karten. Du hast neue Modi, Waffen, Jahreszeiten, Balance-Patches. Es ist ein unendliches Laufband. Jeder Studioleiter hätte die Zahlen durchrechnen können, was ein Team von Naughty Dog realistisch tragen könnte. Sie hätten ziemlich klar sehen können, dass ein Team von der Größe von Naughty Dog niemals ein Live-Service-Spiel und all ihre großartigen, filmischen Einzelspieler-Spiele unterstützen könnte. Das war nicht möglich."

Trotz all dem wurde sieben Jahre lang fleißig am Spiel gearbeitet, und sie glaubt, dass es Bungie war, der schließlich allen klarmachen ließ, was tatsächlich nötig war:

"Aber anstatt diese Analyse zu machen, haben sie das Spiel einfach weiterlaufen lassen. Sie ließen es sieben Jahre laufen. Schließlich wurde Bungie 2023 zur Analyse hinzugezogen, und ihr Realitätscheck bezüglich der Spielerbindung und der wirklichen Voraussetzungen überzeugte die Leute schließlich davon, dass es ein Problem sein könnte."

Wie wir kürzlich berichteten, war das Spiel zu etwa 80 % abgeschlossen, als der Stecker gezogen wurde, was das Team sehr hart traf und zu mehreren Abgängen führte. Aber Fryer ist der Meinung, dass dies der einzige vernünftige Weg war, da Naughty Dog sonst auf ein Live-Service-Supportteam reduziert worden wäre:

"Ich habe das schon oft gesehen, dass ein Studio schon viele Jahre und Millionen von Dollar ausgegeben hat, und das Gefühl hat, das Spiel trotzdem veröffentlichen zu müssen, dass es keine Wahl hat, selbst wenn sie wissen, dass der langfristige Live-Service-Support brutal sein wird. Dann kommt das Spiel unausgereift heraus, das Team brennt durch endlose Updates aus, und meistens endet es schlecht."

Am Ende glaubt sie, dass es die richtige Entscheidung war, ein Spiel, das nie hätte genehmigt werden dürfen, abzubrechen und zu den Einzelspieler-Titeln zurückzukehren, die Naughty Dog am besten kann:

"Meiner Meinung nach war das die richtige Entscheidung, auch wenn es dem Team geschadet hat, das so hart daran gearbeitet hat. Sie entschieden sich, zu dem zurückzukehren, was das tägliche Brot ihres Studios war: Einzelspieler-Narrative-Spiele."

Denkst du, Fryer hat einen Punkt?