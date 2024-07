Xbox meldet Quartalsergebnisse, Software-Gewinne steigen, Hardware sinkt um mehr als 40 %

HQ

Microsoft hat gestern Abend seinen Finanzbericht für das vierte Quartal veröffentlicht, mit einem Umsatz von 64 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg von 15% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist insgesamt eine gute Nachricht für die Anleger, aber wenn wir uns die Ergebnisse der Gaming-Sparte Xbox ansehen, ist das Ergebnis ein bittersüßer Sieg.

Zwischen März und Juni 2024 erzielte die Gaming-Sparte einen Gewinnanstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Nettoeffekt der Übernahme von Activision Blizzard King 48 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass der Gewinn ohne die Akquisition um 4 % gesunken wäre.

Insgesamt erzielte Xbox im Geschäftsjahr einen Gesamtgewinn von 61 %, wobei der Nettoeffekt der ABK-Akquisition 58 Punkte beträgt. Ein Großteil dieser Dynamik kommt vom Game Pass, der 500 Millionen monatlich aktive Nutzer erreichte, wie aus einem Q&A mit Natya Sandella nach der Präsentation des Berichts hervorgeht (danke, VGC). Nächstes Jahr werden wir zweifellos sehen, wie Nutzer und Märkte auf die Implementierung der neuen Preis- und Abonnementstufen des Dienstes reagieren.

Was uns an diesen Ergebnissen beunruhigt, ist der alarmierende Rückgang der Hardware. Xbox-Konsolen produzierten 42 % weniger als im Geschäftsjahr 2023, und eine mögliche Lesart dafür ist, dass Microsoft seine zukünftigen Bemühungen auf Cloud-Gaming legen wird und seine Position als Hersteller langsam aber sicher weiter sinken wird. Vergleicht man die aktuelle Dynamik der X Series mit dem gleichen Zeitraum für die Xbox One-Verkäufe, so sind die Verkäufe laut den US-Marktdaten von Circana um 13 % gesunken.

Trotz dieser Zahlen soll die nächste Hardware des Unternehmens noch in diesem Jahr vorgestellt werden, sei es ein tragbares Modell, wie Gerüchte behaupten, oder die Enthüllung der nächsten Generation von Heimkonsolen.

Was denkst du darüber und glaubst du, dass sich Microsofts Konsolenpolitik mit Xbox in absehbarer Zeit ändern wird?