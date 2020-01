Xbox: Mehr Abonnenten vom Game Pass, Einnahmen von Videospielen und Konsolen gehen zurück

Mit Beginn des neuen Jahres veröffentlichen einige Unternehmen der Spielebranche ihre Jahresabschluss-Finanzergebnisse. Neben Nintendo hat uns auch Microsoft diese Woche mit ihren Leistungen überrascht, die vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2019 registriert wurden. Trotz eines Rückgangs der Umsatzerlöse aus der Gaming-Sparte konnte die Xbox-Abteilung hervorragende Leistungen im Bereich der Abonnements abrufen - allem voran dank Xbox Game Pass und Xbox Live.

Das in Redmond ansässige Unternehmen spricht von einem Umsatz von 35,6 Milliarden US-Dollar (ein Wachstum von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), einem Reingewinn von 11,6 Milliarden US-Dollar und einem Betriebsgewinn von 13,9 Milliarden US-Dollar (35 Prozent mehr, als noch im Vorjahr). Das deutliche Wachstum geht auf die Erfolge in den Bereichen Verbraucher- und Büro-Anwendungen, sowie auf den Cloud-Bereich zurück.

In der Entertainment-Sparte (zu der neben der Xbox auch das Surface gehört) gingen die Umsätze sowohl beim Hardware- als auch beim Spieleabsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2018 um satte 21 Prozent zurück. Das wird als physiologischer Rückgang betrachtet, da weniger neue Spiele veröffentlicht werden und die Xbox-Bundles signifikant im Preis fielen - das ist angesichts einer neuen Hardware-Generation üblich.

Was diese Sparte jedoch am Leben erhält, sind alle Xbox-Dienste, wie der Xbox Game Pass (CEO Satya Nadella meldete erfreut eine Verdoppelung der Abonnenten im Vergleich zum Vorjahresquartal in 2018). Auch die enorme Zunahme der aktiven Benutzer pro Monat auf Xbox Live wurde gelobt, obwohl das Unternehmen keine offiziellen Kennzahlen bekanntgab.

Der große Motor der Unterhaltungsabteilung von Microsoft besteht demnach weiterhin aus den Dienstleistungen, die den Konzern so groß gemacht haben. Wir werden sehen, ob die Xbox Series X dieser Division zu Weihnachten einen wichtigen Schub verpassen kann oder nicht.