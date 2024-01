Xbox macht es einfacher, großartige Indie-Titel zu finden

HQ

Microsoft hat sich ziemlich bemüht, Indie-Entwicklern und Indie-Spielen auf verschiedene Weise zu helfen, einschließlich des Self-Publishing-Programms ID@Xbox, mehrerer Indie-Veranstaltungen, wiederkehrender Indie-Verkäufe und vielem mehr. Jetzt ist es Zeit für eine weitere Initiative, die Ihnen hilft, großartige Titel zu finden.

Wie auf Xbox Wire erklärt, haben sie jetzt etwas gestartet, das sie Indie Selects im Xbox Store nennen. Dies ist ein Tab mit vier Kanälen, einer davon ist Featured Indies. Dabei handelt es sich um eine " kuratierte, dedizierte Sammlung im Xbox Store mit Indie-Spielen, die vom ID@Xbox-Team ausgewählt wurden - zusammen mit Unterstützung auf unseren sozialen und Community-Kanälen" - einfach ausgedrückt ausgewählte Indie-Titel, die es verdienen, hervorgehoben zu werden. Jeden Mittwoch werden wir neue Indies zum Stöbern einladen, also schaut sie euch ab und zu an. Keines davon wird im Game Pass sein, also sind dies wirklich Spiele, die du sonst verpassen könntest.

Neben den vorgestellten Indies enthält die Indie-Auswahl auch andere, unkonventionellere Empfehlungen wie Games to Play With Your Cat, Games that Need a Laugh Track und Games for Evil Villains. Diese werden auch ausgetauscht und machen es einfacher, die schönen, unorthodoxen Titel zu finden, die Indie-Spiele so besonders machen. Schauen Sie sich unten an, wie es aussieht.