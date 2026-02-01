Xbox lügt über 2026

HQ

Phil Spencer beendete die Xbox Game Showcase des letzten Jahres mit der Hype 2026 mit folgender Botschaft:

"Ich freue mich, mitteilen zu können, dass die Spieler 25 Jahre Xbox mit einem neuen Fable, dem nächsten Forza, Gears of War: E-Day und der Rückkehr eines Klassikers feiern können, der uns von Anfang an begleitet hat."

Inzwischen wurde bestätigt, dass der offensichtliche Andeuter am Ende Halo: Campaign Evolved war, daher ist es verständlich, dass Xbox Game Studios das 25-jährige Jubiläum von Microsofts erster Konsole auf beeindruckende Weise feiern möchte. Das Problem ist, dass ich keinen Zweifel daran habe, dass sie sowohl ihren eigenen als auch unseren Erwartungen nicht gerecht werden werden.

Werbung:

Die Xbox Developer_Direct letzte Woche war definitiv großartig, denn sowohl Forza Horizon 6 als auch Fable sahen wirklich spaßig aus. Sie könnten tatsächlich so großartig sein, dass Playground zwei klare Kandidaten für das Game of the Year in der Hand hat. Forza Horizon 6 soll am 19. Mai richtig erscheinen, und die letzten drei Spiele der Reihe haben eine Bewertung von 90+ auf Metacritic, was mich vermuten lässt, dass diese Japanreise sowohl kommerziell als auch kritisch ein großer Erfolg sein wird. Meine Hauptgründe für die Sorge beginnen in der zweiten Jahreshälfte.

Willst du mir damit wirklich sagen, dass Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4, Halo: Campaign Evolved und Gears of War: E-Day alle in den letzten sechs Monaten des Jahres 2026 erscheinen werden? Vor allem, nachdem ich Xbox Game Studios-Chef Craig Duncan sagen hörte, dass ihre neuen Spiele mehr Raum zum Atmen bekommen, wenn sie nicht übereinander oder andere große Spiele von PlayStation und Drittanbieter-Studios veröffentlicht werden... Bring mich nicht zum Lachen.

Halo: Combat Evolved wird am 15. November 25 Jahre alt, daher war der ursprüngliche Plan ohne Zweifel, es ungefähr zu dieser Zeit zu veröffentlichen. Etwa zwei Wochen nach dem erwarteten Start von Call of Duty in diesem Jahr und ein paar Tage vor Grand Theft Auto VI. Ein Remake von Xbox' ikonischster Figur und Franchise, das sich das Rampenlicht und die Verkaufszahlen mit dem bekanntesten Ego-Shooter der Welt (auch nach einem starken Rückgang der letzten Jahre) teilt und die Fortsetzung des angeblich erfolgreichsten Medientitels aller Zeiten ist. Klingt nach einer großartigen Idee. "Kein Problem. Vergiss einfach das Jubiläum und starte es im September oder Anfang Oktober", sagst du? Wohin würden dann Fable (offiziell irgendwo zwischen September und Dezember erscheinen) und Gears of War: E-Day hingehen?

Ganz zu schweigen von Marvel's Wolverine, EA Sports FC 27, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Far Cry 7, Hades II, die für PS5 und Xbox Series erscheinen, sowie Third-Party-Spielen, mit denen sie vielleicht sogar zusammenarbeiten. Diesen Herbst gibt es vielleicht momentan nicht viele veraltete Spiele, aber das liegt hauptsächlich daran, dass viele Publisher und Entwickler bis zum allerletzten Moment warten, um zu sehen, ob GTA 6 dieses Jahr tatsächlich erscheint oder nicht. Rockstars mit Spannung erwartetes Spiel ist definitiv das, worüber alle am lautesten sprechen, aber das bedeutet auch, dass andere riesige Spiele in den Wochen und Monaten vor dem 19. November um den erwähnten Sauerstoff kämpfen. Dass vier dieser Spiele von Xbox kommen, hilft auch nicht wirklich. Dazu kommt hinzu, dass Microsoft seine Enttäuschung über die Spieleabteilung deutlich macht, indem es dies offen erklärt und jedes Jahr Tausende von Mitarbeitern entlässt, und man kann mit Sicherheit sagen, dass Xbox Game Studios sich 2026 keine großen Misserfolge leisten können. Das bringt mich zu dem Grund, warum ich in meiner Überschrift nicht genauer bin.

Werbung:

Denn ich bin mir nicht sicher, ob Xbox uns Gamer oder ihre Entwickler anlügen wird. Die Veröffentlichung von Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day und Call of Duty: Modern Warfare 4 übereinander sowie anderen großen Spielen anderer Firmen (einschließlich GTA 6) wird sie ihr Versprechen in Bezug auf Quantität halten lassen, aber definitiv zu noch mehr Entlassungen führen. Daten und viele Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit der Menschen jedes Jahr nur sehr wenige Spiele kauft. Der leitende Direktor des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Circana, Mat Piscatella, erklärte im September sogar, dass 63 % aller US-Spieler maximal zwei Spiele pro Jahr kaufen. Viel Glück mit deinen sechs großen Spielen, Xbox.

Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, wenn Millionen von Spielern Monate später einfach die anderen im Angebot stehenden Spiele kaufen... Spiele, die Monate und Jahre später viel verkauft werden, sind heute nicht mehr so verbreitet, es sei denn, sie heißen GTA V, Hogwarts Legacy oder The Witcher 3: Wild Hunt. Schau euch nur an, wie Monster Hunter: Wilds in den letzten 10 Monaten 1 Million Exemplare verkauft hat, nachdem es im ersten Monat 10 Millionen verkauft hat.

Geben wir mal eine Verschwörungstheorie auf, die auf dieser bereits langen Erklärung basiert. Der einzige Grund, warum Xbox in diesem Jahr Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day und Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlichen würde, ist, dass sie wissen, dass eines oder mehrere davon die Erwartungen nicht erfüllen werden, wenn sie auf Metacritic in den niedrigen 80ern oder darunter liegen und sich deutlich schlechter verkaufen als erwartet. Sie könnten sich kein besseres Jahr dafür wünschen, weil sie es gegenüber Investoren einfach herunterspielen können, indem sie behaupten, alle hätten GTA 6 gekauft und gespielt, und dass es viel besser wird, wenn die Leute bereit für neue Spiele und die neue Xbox 2027 oder 2028 sind (falls sie es wegen der heutigen RAM- und anderen Komponentenkosten ausprobieren wollen).

Ich setze allerdings darauf, dass Fable oder Gears of War: E-Day verzögert wurden. Xbox würde es nicht wagen, Call of Duty zu verschieben, und der Start von Halo: The Master Chief Collection beweist, dass ein eher enttäuschendes Remake von Halo nicht das Ende der Reihe bedeuten würde. Fable zeigt großes Potenzial, daher würden die Leute Playground etwas weiter polieren lassen. Dass Gears of War sein 20-jähriges Jubiläum verpasst, wäre nicht so schlimm wie ein Remake von Halo, das sein 25. Jubiläum nicht feiert, und es ist wichtiger, dass die Fortsetzung eines Gears 5, das - um es milde auszudrücken - die Fangemeinde aufteilt und seine Mehrspieler-Lobbys nicht leert, wenn GTA 6 erscheint. Lange Rede, kurzer Sinn: Xbox lügt uns und/oder seine Entwickler an, wie großartig 2026 wird, und sie wissen das. Viele der Spiele, die dieses Jahr erscheinen, werden entweder ihre Franchises ruinieren, weil sie wirklich schlecht sind, also ist es okay, dass sie innerhalb weniger Wochen vergessen werden, oder sie werden auf 2027 verschoben.

Vergesst nicht, mir das im Dezember unter die Nase zu reiben, wenn ich mich irre, denn ich hoffe, dass ich mich irre. Ich bin mir nur zu 100 % sicher, dass das nicht der Fall sein wird...