Xbox Live: Games for Gold für Monat März bestätigt

Der Februar neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, dass uns die großen Publisher über die monatliche Aktualisierung ihrer jeweiligen Premium-Dienste informieren. Microsoft wird Mitgliedern und Abonnenten von Xbox Live Gold (sowie Kunden von Xbox Game Pass Ultimate) in den nächsten vier Wochen Batman: The Enemy Within - The Complete Season zur Verfügung stellen und mit Titeln wie Shantae: Half-Genie Hero, Castlevania: Lords of Shadow 2 und Sonic Generations vor allem Plattformer-Fans glücklich machen. Überprüft die genauen Termine und Aktionszeiträume unten:

- Batman: The Enemy Within - The Complete Season (Xbox One) - vom 1. bis zum 31. März

- Shantae: Half-Genie Hero (Xbox One) - vom 16. März bis zum 15. April

- Castlevania: Lords of Shadow 2 (Xbox 360 und Xbox One) - vom 1. bis zum 15. März.

- Sonic Generations (Xbox 360 und Xbox One) - vom 16. bis zum 31. März.