Xbox leakt neue UI inklusive Steam-Tab

Es scheint, dass Microsoft bald eine Art Steam-Registerkarte in eine zukünftige Version seiner Xbox-App einbauen wird, wie in einem Modell eines neuen Teils der Benutzeroberfläche gezeigt.

Dieses Leak kommt von Eurogamer, die in einem Blogbeitrag von Xbox ein Bild in der Kopfzeile entdeckt haben, das die geöffnete Xbox-App auf einem Fernsehbildschirm zeigt. Wenn Sie sich das Bild genau ansehen, können Sie einen Steam-Tab neben den Registerkarten Game Pass, Installiert, Gehört und anderen erkennen, die Spiele in der Bibliothek eines Benutzers markieren.

Auch laut The Verge arbeitet Microsoft offenbar an einem Update, das den Nutzern alle Spiele anzeigt, die sie auf ihrem PC installiert haben, sowohl von Epic Games und Steam als auch aus dem Xbox Store.

Wir haben auch gehört, dass die nächste Xbox-Konsole auch PC-Gamer ansprechen wird, also ist dies vielleicht der erste Schritt im Prozess, einen Xbox- und PC-Spieler dauerhafter zu verschmelzen.