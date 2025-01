Xbox-Konsolen unterstützen bald externe USB-Laufwerke, die größer als 16 TB sind Jetzt haben wir nur noch 32 TB Unterstützung, so dass wir das gesamte neueste Call of Duty an einem Ort aufbewahren können...

HQ Da die Spiele immer größer werden, reicht der Speicherplatz, den PlayStation 5 und Xbox Series S/X bieten, bei weitem nicht mehr aus, und seine Erweiterung sprengt den Geldbeutel. Glücklicherweise können Sie billige externe Standardfestplatten für Ihre Spiele früherer Generationen verwenden (sogar direkt davon spielen) oder Spiele dieser Generation speichern, damit Sie sie nicht jedes Mal herunterladen müssen. Das einzige Problem ist, dass dieses Limit auf 8 Terabyte für PlayStation 5 und 16 Terabyte für Xbox Series S/X festgelegt ist, was auch nicht immer ausreicht, insbesondere für diejenigen, die alle ihre Einkäufe speichern möchten, damit sie auch dann noch da sind, wenn die Server ausfallen. Deshalb haben wir jetzt eine freudige Nachricht von Microsoft. Sie haben ein neues Update für Insider veröffentlicht, das es ihnen ermöglicht, Festplatten zu verwenden, die größer als 16 Terabyte sind. Normalerweise dauert es bei Insidern ein paar Monate, bis ein Feature für die Öffentlichkeit freigegeben wird, aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass Sie in naher Zukunft Ihre gesamte Xbox-Sammlung, von Xbox bis Xbox 360, Xbox One und Xbox Series S/X, auf derselben Festplatte speichern können.