Xbox könnte es ermöglichen, physische Spiele in digitale Lizenzen umzuwandeln

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Physische Spiele scheinen jetzt wirklich auf dem Weg aus dem Markt zu sein, besonders angesichts der heutigen Ankündigung von Sony, dass ab 2028 die Herstellung und Veröffentlichung physischer Versionen neuer Spiele komplett eingestellt wird.

Natürlich haben auch Microsoft und Xbox darüber nachgedacht, und es gibt inzwischen Berichte über eine Lösung, die den Übergang zu einer vollständig digitalen Zukunft für ihre Kunden erleichtern soll.

Wie? Indem Spieler die Möglichkeit erhalten, kompatible Xbox One- und Xbox Series X-Spiele auf Disc mit ihrem Microsoft-Konto zu verknüpfen, werden sie digital spielbar. Allerdings scheinen nicht alle Spiele enthalten zu sein, und der Bericht spezifiziert nicht genau, wie der Prozess ablaufen würde.

Microsoft hat die Funktion noch nicht offiziell angekündigt, aber The Verge berichtet, dass interne Tests bereits im Gange sind. Das macht auch die Gerüchte wahrscheinlicher, dass die nächste Xbox-Generation kein Laufwerk haben wird.

Findest du, das klingt nach einer klugen Lösung?