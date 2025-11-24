Xbox könnte bald wieder die Hardwarepreise erhöhen, wird behauptet,

HQ

Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass der Preis der Xbox ziemlich stark gestiegen ist. Neben dem Anstieg des Xbox Game Pass sehen wir auch, dass es überhaupt teurer wird, eine Xbox zu kaufen. Microsoft hat in der Vergangenheit den globalen Finanzmarkt als Grund genannt, die Xbox Series Konsolen um etwa 50 Dollar zu steigern, aber nun könnte es einen weiteren Grund für den Anstieg der Konsolenpreise geben.

Wie der YouTuber und Leaker Moore's Law is Dead (über TheGamePost) angemerkt hat, steht die Welt derzeit vor einer kleinen RAM-Krise, da OpenAI etwa 40 % der weltweiten DRAM-Produktion übernehmen will. Das hat zu Panikkäufen von RAM geführt, und viele Preise sind bereits stark gestiegen.

RAM-Engpässe werden Berichten zufolge Xbox "sehr bald" betreffen, so die Quellen des Leakers. Moore's Law is Dead behauptet, Microsoft habe mit den Engpässen nicht gerechnet und dass sie "eher früher als später" Auswirkungen haben werden.

In einer Zeit, in der Xbox und Hardware bereits nicht die beste Kombination sind, scheint es, als könnte es für Microsoft schwieriger werden, Xbox Series X/S-Konsolen an Spieler zu verkaufen. Die PS5 hingegen sollte laut Moore's Law is Dead ziemlich sicher sein, da Sony vorausgedacht und genug DRAM aufgekauft hat, um sie monatelang am Leben zu erhalten.