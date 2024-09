Xbox kehrt für eine Sonderübertragung zur Tokyo Game Show zurück

HQ

Xbox, obwohl es vor kurzem einen großen japanischen Entwickler Tango Gameworks geschlossen hat, hat in letzter Zeit viel Aufhebens darum gemacht, sich auf den asiatischen und japanischen Markt konzentrieren zu wollen, und in der Vergangenheit hat dies eine große Präsenz auf der Tokyo Game Show beinhaltet. Dies wird sich auch in diesem Jahr widerspiegeln.

In einem Xbox Wire-Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass Xbox zur japanischen Convention zurückkehren wird, um eine Übertragung zu veranstalten, die "eine aufregende Auswahl an Spielen von Drittanbietern präsentiert, die hauptsächlich in Japan und ganz Asien ansässig sind, einschließlich Spielen, die im Xbox Game Pass erscheinen".

Die Show wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von TGS zu sehen sein und in einer Reihe von lokalisierten Sprachen sowie in amerikanischer, australischer und japanischer Gebärdensprache angeboten.

Die Übertragung findet am 26. September 2024 um 11:00 Uhr BST / 12:00 Uhr MESZ statt.