Xbox ist das größte Format für Call of Duty: Black Ops 6

Seit neun Jahren ist der Großteil der Call of Duty-Spieler auf PlayStation, ein zehnjähriges Jubiläum gab es aber nie, denn jetzt verrät Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer in einem Interview mit Game File, dass man auf der Xbox wieder die meisten Call of Duty-Spieler mit Call of Duty: Black Ops 6 finden wird.

Dies ist das erste Mal seit 2014 und Call of Duty: Advanced Warfare, dass dies passiert ist, und die wichtigste Erklärung ist natürlich der Game Pass. Wie Sie wissen, ist Black Ops 6 im Abonnement enthalten, was bedeutet, dass sich viele neue oder alte Spieler dafür entschieden haben, der Serie eine Chance zu geben (was der Entwickler Treyarch zuvor in Interviews gesagt hat) und wahrscheinlich haben sich einige mit mehreren Formaten einfach dafür entschieden, sich auf die Xbox zu konzentrieren.

Angesichts der hohen Umsätze diverser Mikrotransaktionen und Season Pässe in der Call of Duty-Reihe könnte man vermuten, dass dies ein Ergebnis ist, über das sich Microsoft sehr freut.