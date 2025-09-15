Xbox ist daran interessiert, Partnerschaften mit chinesischen Spielefirmen auszubauen

HQ

Vertreter des Xbox-Teams haben wiederholt erklärt, dass sie sich mehr asiatische Studios wünschen, insbesondere japanische. Mit der Übernahme von Bethesda, Tango Gameworks, bekamen sie schließlich einen, der seltsamerweise kurz nach dem Start des erfolgreichen Hi-Fi Rush geschlossen wurde.

Aber der Traum lebt offensichtlich weiter, und in den letzten Jahren haben chinesische Spieleentwickler begonnen, sich in der Branche einen Namen zu machen. Vielleicht ist das der Grund, warum Microsoft jetzt seine Beziehungen zu China zu stärken scheint, wie Hazzador Gamin in Threads feststellte.

Anscheinend sucht Microsoft speziell nach einem Business Development Lead und schreibt, dass "das Xbox Partnerships & Business Development Team einen China Business Development Lead einstellt, um mit Partnern in ganz Asien zusammenzuarbeiten", um "Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit Gaming-Publishern und -Entwicklern in der Region zu leiten".

Es gibt eine lange Liste von Aufgaben, wobei ein wichtiger Punkt darin besteht , "Xbox-, Windows-, Game Pass- und Event-Partnerschaften mit Publishern und Entwicklern zu schließen".

Es wird natürlich noch eine Weile dauern, bis wir die Auswirkungen sehen, aber es ist klar, dass der Fokus im Moment auf China liegt. Ihre Studios geben sich nicht mehr damit zufrieden, Support-Entwickler für japanische und westliche Unternehmen zu sein, sondern haben kürzlich große Hits wie Black Myth: Wukong und Wuchang: Fallen Feathers veröffentlicht, und das ist anscheinend etwas, das bleiben wird.